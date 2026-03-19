Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:12, 19 марта 2026

Французская военная база пострадала из-за атаки Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

Французская военная база в Дубае существенно пострадала в результате атаки со стороны Ирана. Об этом сообщает NAYA.

«База в Дубае понесла значительный ущерб после того, как подверглась атакам иранских самолетов и ракет», — утверждается в публикации.

Сообщение агентства сопровождается снимками повреждений с воздуха.

Ранее Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские военные базы в Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Бахрейне.

10 марта президент России Владимир Путин второй раз за неделю провел разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили гуманитарную помощь Москвы и перспективы деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о попавшем в психбольницу после критики СВО российском юристе

    Цены одного энергоносителя подскочили почти на 33 процента

    Землю накроет сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

    Чуть не потерявший палец во время матча игрок «Галатасарая» одной фразой оценил инцидент

    У магазинов для бедных в России возникли проблемы

    Частые выходы звезд на публику в мятой одежде объяснили

    Во Франции потребовали отменить ограничения против России

    Простившую хейтеров Долину уличили в высокомерии

    Турист погрузился к затонувшему кораблю и был найден бездыханным на дне океана

    В Иране ответили на запрос Пентагоном сотен миллиардов долларов для войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok