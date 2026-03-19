Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 19 марта 2026

В Госдуме высказались о законопроекте о регулировании искусственного интеллекта

Варвара Кошечкина
Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Регулировать сферу искусственного интеллекта (ИИ) необходимо и важно, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. В беседе с «Лентой.ру» он поддержал соответствующий законопроект.

Ранее в России опубликовали для общественного обсуждения инициативу о регулировании ИИ. Предлагается контролировать его разработку на территории страны. Кроме того, документ законодательно закрепляет само определение искусственного интеллекта, определяет права и обязанности участников рынка, а также вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоматериалов, созданных с использованием ИИ.

«Это необходимо делать уже не сегодня, а вчера, потому что искусственный интеллект активно врезается в повседневную нашу жизнь, в повседневную жизнь производства, экономики и обороны, и кто будет владеть в совершенстве ИИ, понимая, не пуская на самотек его развитие, тот будет определять мировые темпы производства и мировые темпы экономики», — прокомментировал депутат.

Ющенко отметил, что у России огромный научно-технический потенциал и главное — разумно его реализовать.

«С одной стороны, идеи здравые, необходимые и правильные и, может быть, даже немножко опоздавшие, но они должны решаться комплексно. Нельзя, например, развивать ИИ, блокируя интернет. Это должно быть созидательное направление. Если мы сегодня опоздаем, то завтра уже не догоним. Единственное, между декларацией и реализацией достаточно большая разница, поэтому надеемся, что все-таки это будет реализовано и реализовано грамотно», — поделился парламентарий.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что создание комиссии при президенте России по вопросам развития технологий искусственного интеллекта поможет решить многие технологические вопросы и создать новые рабочие места.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    Российский фигурист объяснил решение выступать за Германию

    В Кремле отреагировали на угрозу беспилотников ВСУ для энергоинфраструктуры в Черном море

    В Кремле раскритиковали решение Польши выдать российского ученого Украине

    Панда Катюша оказалась с характером

    Секретный стелс-дрон США совершил экстренную посадку в Лариссе

    В Кремле высказались о продолжении переговоров по Украине

    Под Москвой школьник таинственно пропал и нашелся в реанимации

    Экономике США предсказали квазидефолт из-за госдолга

    АвтоВАЗ рассказал об испытаниях кроссовера Azimut

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok