В Госдуме высказались о законопроекте о регулировании искусственного интеллекта

Депутат Ющенко поддержал законопроект о регулировании искусственного интеллекта

Регулировать сферу искусственного интеллекта (ИИ) необходимо и важно, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. В беседе с «Лентой.ру» он поддержал соответствующий законопроект.

Ранее в России опубликовали для общественного обсуждения инициативу о регулировании ИИ. Предлагается контролировать его разработку на территории страны. Кроме того, документ законодательно закрепляет само определение искусственного интеллекта, определяет права и обязанности участников рынка, а также вводит обязательную маркировку фото-, видео- и аудиоматериалов, созданных с использованием ИИ.

«Это необходимо делать уже не сегодня, а вчера, потому что искусственный интеллект активно врезается в повседневную нашу жизнь, в повседневную жизнь производства, экономики и обороны, и кто будет владеть в совершенстве ИИ, понимая, не пуская на самотек его развитие, тот будет определять мировые темпы производства и мировые темпы экономики», — прокомментировал депутат.

Ющенко отметил, что у России огромный научно-технический потенциал и главное — разумно его реализовать.

«С одной стороны, идеи здравые, необходимые и правильные и, может быть, даже немножко опоздавшие, но они должны решаться комплексно. Нельзя, например, развивать ИИ, блокируя интернет. Это должно быть созидательное направление. Если мы сегодня опоздаем, то завтра уже не догоним. Единственное, между декларацией и реализацией достаточно большая разница, поэтому надеемся, что все-таки это будет реализовано и реализовано грамотно», — поделился парламентарий.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко заявил, что создание комиссии при президенте России по вопросам развития технологий искусственного интеллекта поможет решить многие технологические вопросы и создать новые рабочие места.

