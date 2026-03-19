Иран объяснил позицию по участию в чемпионате мира по футболу

В Иране заявили, что будут бойкотировать США, а не чемпионат мира по футболу

Президент иранской федерации футбола Мехди Тадж объяснил позицию по участию сборной страны в чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит Reuters.

Тадж заявил о бойкоте США, однако исключил отказ от участия в чемпионате мира. Он рассказал, что сборная Ирана сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Турции, где проведет два товарищеских матча.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией: два матча в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что нет условий, позволяющих сборной страны участвовать в чемпионате мира 2026 года. Причиной он назвал атаку США на бывшего верховного лидера Али Хаменеи.