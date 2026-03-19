14:36, 19 марта 2026

Иран объяснил позицию по участию в чемпионате мира по футболу

В Иране заявили, что будут бойкотировать США, а не чемпионат мира по футболу
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент иранской федерации футбола Мехди Тадж объяснил позицию по участию сборной страны в чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит Reuters.

Тадж заявил о бойкоте США, однако исключил отказ от участия в чемпионате мира. Он рассказал, что сборная Ирана сейчас находится на учебно-тренировочном сборе в Турции, где проведет два товарищеских матча.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией: два матча в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что нет условий, позволяющих сборной страны участвовать в чемпионате мира 2026 года. Причиной он назвал атаку США на бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Последние новости

    Появились подробности о попавшем в психбольницу после критики СВО российском юристе

    Цены одного энергоносителя подскочили почти на 33 процента

    Землю накроет сильнейшая за последние месяцы магнитная буря

    Чуть не потерявший палец во время матча игрок «Галатасарая» одной фразой оценил инцидент

    У магазинов для бедных в России возникли проблемы

    Частые выходы звезд на публику в мятой одежде объяснили

    Во Франции потребовали отменить ограничения против России

    Простившую хейтеров Долину уличили в высокомерии

    Турист погрузился к затонувшему кораблю и был найден бездыханным на дне океана

    В Иране ответили на запрос Пентагоном сотен миллиардов долларов для войны

    Все новости
