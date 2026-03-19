Иран заявил об атаке на Министерство безопасности Израиля

Армия Ирана заявила об атаке на Министерство безопасности Израиля

Армия Ирана утверждает, что атаковала Министерство национальной безопасности Израиля. Об этом сообщает IRIB News в своем Telegram-канале.

«Министерство внутренней безопасности сионистского врага, базирующееся в оккупированном Иерусалиме, сеть 13 и объекты гарнизона Арар подверглись атакам военных беспилотников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака была совершена в ответ на удары США и Израиля по иранскому эсминцу IRIS Dena. Военные добавили, что в ходе этого раунда атак были использованы новые рои беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что арабские правительства были в ярости из-за израильских ударов по объектам иранского газового месторождения «Южный Парс» и неспособности США предотвратить эти атаки. Уточнялось, что теперь они «чувствуют, что на них нацелились».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.