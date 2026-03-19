Иран заявил об атаке на Министерство безопасности Израиля

Армия Ирана утверждает, что атаковала Министерство национальной безопасности Израиля. Об этом сообщает IRIB News в своем Telegram-канале.
«Министерство внутренней безопасности сионистского врага, базирующееся в оккупированном Иерусалиме, сеть 13 и объекты гарнизона Арар подверглись атакам военных беспилотников», — говорится в сообщении.
Отмечается, что атака была совершена в ответ на удары США и Израиля по иранскому эсминцу IRIS Dena. Военные добавили, что в ходе этого раунда атак были использованы новые рои беспилотных летательных аппаратов.
Ранее стало известно, что арабские правительства были в ярости из-за израильских ударов по объектам иранского газового месторождения «Южный Парс» и неспособности США предотвратить эти атаки. Уточнялось, что теперь они «чувствуют, что на них нацелились».
10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.