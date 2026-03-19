Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:24, 19 марта 2026

Иран заявил об атаке на Министерство безопасности Израиля

Армия Ирана заявила об атаке на Министерство безопасности Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Армия Ирана утверждает, что атаковала Министерство национальной безопасности Израиля. Об этом сообщает IRIB News в своем Telegram-канале.

«Министерство внутренней безопасности сионистского врага, базирующееся в оккупированном Иерусалиме, сеть 13 и объекты гарнизона Арар подверглись атакам военных беспилотников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что атака была совершена в ответ на удары США и Израиля по иранскому эсминцу IRIS Dena. Военные добавили, что в ходе этого раунда атак были использованы новые рои беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что арабские правительства были в ярости из-за израильских ударов по объектам иранского газового месторождения «Южный Парс» и неспособности США предотвратить эти атаки. Уточнялось, что теперь они «чувствуют, что на них нацелились».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok