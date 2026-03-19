Известный препарат оказался связан со снижением риска развития проблем со зрением

OR: Препарат метформин cнижает риск развития возрастной макулярной дегенерации

Препарат метформин, широко применяемый для лечения сахарного диабета, может снижать риск развития одной из самых опасных форм возрастной макулярной дегенерации — заболевания, которое часто приводит к потере зрения. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие медицинские данные десятков тысяч пациентов. Результаты работы опубликованы в журнале Ophthalmology Retina (OR).

Ученые из Чикагского университета изучили 22 205 случаев недавно диагностированной неоваскулярной возрастной макулярной дегенерации и сравнили их с 22 126 пациентами без этого заболевания. Анализ показал, что использование метформина было связано со снижением вероятности развития болезни примерно на 16 процентов.

Дополнительный анализ показал, что наиболее выраженный защитный эффект наблюдался при умеренных суммарных дозах препарата. Похожая связь сохранялась и среди пациентов с диабетом — у тех, кто принимал метформин, риск развития заболевания глаз также был ниже.

Исследователи отмечают, что макулярная дегенерация остается одной из главных причин потери зрения у пожилых людей. По их словам, благодаря широкой доступности и относительно низкому риску побочных эффектов метформин может рассматриваться как перспективное средство для профилактики или замедления развития этого заболевания, хотя для подтверждения эффекта потребуются дополнительные исследования.

Ранее ученые выяснили, что препарат для снижения веса «Вегови» повышает риск глазного инсульта.