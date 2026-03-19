20:46, 19 марта 2026Спорт

«Крылья Советов» по пенальти переиграли «Локомотив» в Кубке России со счетом 3:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче на 38-й минуте с пенальти открыл форвард «Локомотива» Николай Комличенко. До перерыва «Крылья» сумели перехватить инициативу благодаря голам Ивана Олейникова и Ильзата Ахметова. Второй мяч у «Локомотива» забил Александр Сильянов.

Таким образом, матч перешел в серию пенальти. В ней сильнее со счетом 5:4 оказались футболисты самарского клуба.

Футболисты «Крыльев» прошли в следующий раунд Пути регионов Кубка России. Там они сыграют с действующим обладателем трофея ЦСКА.

