17:17, 19 марта 2026

Ликвидирован месяцами терроризировавший людей крокодил

В Малайзии застрелили крокодила, который месяцами терроризировал деревню
Олег Парамонов
Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В Малайзии расправились с трехметровым крокодилом, который несколько месяцев нападал на домашних животных и терроризировал жителей деревни в штате Саравак. Об этом сообщает издание The Borneo Post.

Взрослая самка длиной три метра и весом 110 килограммов поселилась в реке вблизи деревни Бамбанган на острове Борнео. Она часто охотилась на домашний скот и ломала рыболовные сети. Со временем рептилия осмелела и стала забираться в сады и жилые районы.

Чтобы решить проблему, охотник Николас Риндан оставил на берегу реки ловушку из лески с куриным мясом в качестве приманки. Когда крокодил попался, он застрелил его при помощи огнестрельного оружия.

Ранее в Сараваке в брюхе крокодила нашли человеческие останки. Специалисты предполагают, что останки принадлежат 21-летнему мужчине, который пропал после купания в реке.

