20:55, 19 марта 2026Экономика

В России возник дефицит юаней

Ставки по кредитам овернайт в юанях на Мосбирже взлетели до 44 процента годовых
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская банковская система столкнулась с острым дефицитом юаней. Об этом свидетельствует взлет ставок по юаневым кредитам овернайт на Московской бирже до 44 процентов годовых.

На практике этот показатель означает, что по таким процентам банки готовы занимать друг у друга китайскую валюту, поскольку ее не хватает. В прошлом году ставки стабильно находились в районе нуля. В феврале они временно подскочили до 10 процентов, но к марту откатились до 6 процентов. Тем не менее с начала текущей недели начался резкий рост.

Уже к 18 марта банки выбрали весь лимит Центробанка на юаневые кредиты в размере пяти миллиардов юаней. В прошлом году такими займами финансовые организации не интересовались совсем.

Как отмечал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, российские компании используют юани для торговли, однако, в отличие от доллара и евро, получить эту валюту сложно. Китайские банки стараются не давать юани россиянам, поэтому взять их можно только на российской бирже. Из-за грядущего пересмотра бюджетного правила в последние недели Минфин отказался от продажи валюты, что и привело к дефициту.

Этот же фактор называют в качестве одной из причин падения курса рубля более чем на десять процентов с начала марта. Кроме того, на национальную валюту влияют сокращение нефтегазовых доходов с начала года и ожидающееся снижение ключевой ставки.

