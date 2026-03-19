В МИД оценили высказывания Хегсета о «доминировании в космосе»

МИД РФ: США игнорируют катастрофические последствия конфликта на орбите

США в стремлении к силовому господству в космосе игнорируют катастрофические последствия, которые имел бы любой вооруженный конфликт на орбите. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она обратила внимание, что политика американской администрации в области освоения космоса и космической безопасности приобретает все более агрессивный характер. «Реализация Вашингтоном курса на развертывание и наращивание силового потенциала в околоземном пространстве чревата гонкой вооружений в космосе, подрывом глобальной безопасности и стратегической стабильности», — подчеркнула дипломат. Захарова отметила, что любой вооруженный конфликт на орбите будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной устойчивости космической деятельности и перспектив освоения космоса для всех без исключения государств.

Ранее министр войны США Пит Хегсет сообщил, что частью разрабатываемой системы противоракетной обороны «Золотой купол» станут оружейные системы в космосе. Он уточнил, что речь идет о создании «революционного щита» из оружия и датчиков.