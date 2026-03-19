Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:40, 19 марта 2026Мир

МИД России вызовет посла Израиля из-за атаки на сотрудников российского телеканала

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

МИД России в ближайшее время вызовет посла Израиля Одеса Йосефа в связи с атакой на сотрудников филиала российского телеканала Russia Today (RT) в Ливане. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявление опубликовано на сайте министерства.

«Российская сторона намерена изложить свои оценки произошедшего послу Израиля в Москве, вызов которого (...) состоится в ближайшее время», — подчеркнула дипломат.

Ранее журналист Стив Суини и его оператор получили ранения из-за атаки Израиля на Ливан. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok