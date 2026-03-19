МИД России вызовет посла Израиля из-за атаки на сотрудников российского телеканала

Захарова сообщила о вызове посла Израиля из-за атаки на журналистов RT в Ливане

МИД России в ближайшее время вызовет посла Израиля Одеса Йосефа в связи с атакой на сотрудников филиала российского телеканала Russia Today (RT) в Ливане. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, заявление опубликовано на сайте министерства.

«Российская сторона намерена изложить свои оценки произошедшего послу Израиля в Москве, вызов которого (...) состоится в ближайшее время», — подчеркнула дипломат.

Ранее журналист Стив Суини и его оператор получили ранения из-за атаки Израиля на Ливан. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

