19:21, 19 марта 2026Спорт

Назвали самого вероятного кандидата на пост главы федерации лыжных видов спорта России

Владислав Уткин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Назвали самого вероятного кандидата на пост главы новой федерации лыжных видов спорта России. Об этом сообщает БИЗНЕС Onlinе.

Им может стать депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Также он является президентом Федерации керлинга России.

С большой вероятностью в состав новой федерации лыжного спорта войдут сноуборд, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, двоеборье и фристайл. При этом у биатлона останется свой руководящий орган.

Действующим президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) является Елена Вяльбе. Она не будет возглавлять новую структуру. Ранее против ее исключения из руководства лыжным спортом высказалась депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

