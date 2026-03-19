Назвали самого вероятного кандидата на пост главы федерации лыжных видов спорта России

Депутат Госдумы Свищев может стать главой федерации лыжных видов спорта России

Назвали самого вероятного кандидата на пост главы новой федерации лыжных видов спорта России. Об этом сообщает БИЗНЕС Onlinе.

Им может стать депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Также он является президентом Федерации керлинга России.

С большой вероятностью в состав новой федерации лыжного спорта войдут сноуборд, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, двоеборье и фристайл. При этом у биатлона останется свой руководящий орган.

Действующим президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) является Елена Вяльбе. Она не будет возглавлять новую структуру. Ранее против ее исключения из руководства лыжным спортом высказалась депутат Госдумы РФ Светлана Журова.