Названы лучшие упражнения для быстрого возвращения в форму

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для быстрого возвращения в форму. Об этом сообщается на сайте издания.

Фитнес-тренеры рекомендуют включить в программу восемь базовых упражнений, которые активируют мышечную память и ускоряют восстановление. Первый блок упражнений фокусируется на полном теле: приседания с собственным весом, отжимания от пола и планка помогают разбудить крупные мышечные группы без лишнего стресса для суставов.

Далее следуют выпады, тяга в наклоне и жимы над головой — они восстанавливают баланс сил и улучшают координацию. Завершают комплекс подтягивания (или австралийские), скручивания на пресс и «супермен» для спины, которые укрепляют кор и стабилизаторы.

Ранее старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала способ похудеть к праздникам без диет и спорта. Она рекомендовала снизить калорийность рациона за счет замены майонеза на йогурт, увеличения белка в завтраке и контроля порций.