18:14, 19 марта 2026

Пассажир пригрозил бортпроводнику «надрать ему задницу» и сорвал рейс

Пассажир оскорбил бортпроводника Delta и сорвал рейс из Сиэтла в Тайбэй
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Alaa Al Marjani / Reuters

Пассажир пригрозил бортпроводнику авиакомпании Delta «надрать ему задницу» и сорвал перелет из США в Тайвань. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 14 марта на рейсе из Сиэтла в Тайбэй. Во время обеденного перерыва Малкольм Мартин схватил стюарда за плечо и спросил, свободен ли туалет. Член экипажа указал ему на запертую дверь и объяснил, что необходимо дождаться очереди. Однако на этом конфликт не закончился.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Вскоре мужчина вернулся и продолжил припираться с бортпроводником афроамериканского происхождения. В итоге он оскорбил его из-за темного цвета кожи. Затем пассажир отметил, что член персонала плохо обращается с ним, потому что он «белый».

Наблюдающая за конфликтом коллеги стюардесса предупредила пилотов о втором уровне угрозы на борту. По мере обострения ситуации она повысила уровень тревоги до третьей степени. При этом Мартин попытался избить оппонента и его коллегу. Дебошира усмирили попутчики, но пилоты уже решили совершить экстренную посадку в Анкоридже, Аляска.

Мартина задержали правоохранительные органы. Ему грозит лишение свободы на 20 лет и штраф в размере 250 тысяч долларов (21,4 миллиона рублей). Уточняется, что в подобных ситуациях решение о тюремном заключении выносится редко.

Ранее пьяный «пассажир из ада» покусал стюардессу и избежал тюрьмы. Мужчина признал себя виновным в создании препятствий работе членов экипажа и получил три года условно.

    Две страны ЕС заблокировали выделение кредита Украине

    Раскрыта резкая реакция ЕС на решение Орбана по кредиту Украине

    Американский истребитель совершил экстренную посадку на Ближнем Востоке

    Названа рекомендованная частота стирки одежды

    Работников аэропортов США лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка

    Медведев в одном посте использовал семь оскорблений для Зеленского

    Предсказана продолжительность аномальной погоды в Москве

    Галустян высказался о разводе и алиментах

    Банк России поднял курс доллара выше 84 рублей

    Иран поразил электростанцию и НПЗ в одном из крупнейших городов Израиля

    Все новости
