Пассажир пригрозил бортпроводнику «надрать ему задницу» и сорвал рейс

PYOK: Пассажир оскорбил бортпроводника Delta и сорвал рейс из Сиэтла в Тайбэй

Пассажир пригрозил бортпроводнику авиакомпании Delta «надрать ему задницу» и сорвал перелет из США в Тайвань. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 14 марта на рейсе из Сиэтла в Тайбэй. Во время обеденного перерыва Малкольм Мартин схватил стюарда за плечо и спросил, свободен ли туалет. Член экипажа указал ему на запертую дверь и объяснил, что необходимо дождаться очереди. Однако на этом конфликт не закончился.

Вскоре мужчина вернулся и продолжил припираться с бортпроводником афроамериканского происхождения. В итоге он оскорбил его из-за темного цвета кожи. Затем пассажир отметил, что член персонала плохо обращается с ним, потому что он «белый».

Наблюдающая за конфликтом коллеги стюардесса предупредила пилотов о втором уровне угрозы на борту. По мере обострения ситуации она повысила уровень тревоги до третьей степени. При этом Мартин попытался избить оппонента и его коллегу. Дебошира усмирили попутчики, но пилоты уже решили совершить экстренную посадку в Анкоридже, Аляска.

Мартина задержали правоохранительные органы. Ему грозит лишение свободы на 20 лет и штраф в размере 250 тысяч долларов (21,4 миллиона рублей). Уточняется, что в подобных ситуациях решение о тюремном заключении выносится редко.

