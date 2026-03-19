Политолог раскрыл возможное местонахождение Нетаньяху

Политолог Перенджиев: Нетаньяху скрывается и может использовать ИИ-двойника

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может скрываться в убежище, где иранским ракетам не удастся достать его. Такое предположение высказал политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с aif.ru.

По его словам, Нетаньяху не станет подставляться Ирану под ракетные атаки. Он хорошо скрывается, чтобы Иран его не достал. В частности, политик может быть в убежище, указал Перенджиев.

По этой причине, считает политолог, сейчас многие видят премьер-министра Израиля не живого, а цифрового, то есть его ИИ-двойника.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил атаковать высокопоставленных чиновников Ирана без согласования. Указание политика раскрыл министр обороны страны Исраэль Кац. В частности, недавно израильская армия нанесла мощный удар и уничтожила министра разведки Ирана Исмаила Хатиба.

Сам же премьер-министр Израиля на данный момент исчез. В начале марта Иран обстрелял его офис, после чего политика никто не видел.

Но в сети распространяются видео, как Нетаньяху, не попавшись на атаку Ирана, позднее сидит в кофейне и отвечает на вопросы. На записи, в частности, он обыгрывает слово «мертв», которое в переносном смысле на иврите может означать «быть без ума от чего-то». «Я до смерти люблю кофе. Я до смерти люблю наш народ. Потрясающее поведение людей», — сказал тогда он с улыбкой. Позже, правда, этот ролик назвали подделкой.