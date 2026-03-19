Полковник рассказал о ситуации вокруг последнего крупного узла обороны ВСУ

Полковник Матвийчук: Скоро РФ приступит к ликвидации краматорской агломерации

Доброполье является последним участком, который выводит российские войска на направление Краматорск, Славянск, Дружковка, прокомментировал военный эксперт, полковник в запасе Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что установление контроля над населенным пунктом означает перерезание логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Днепропетровской области. Кроме того, взятие Доброполья способствует окружению Славянска.

Эксперт отметил, что взятие под контроль Доброполья выводит на направление Краматорск, Славянск, Дружковка. При этом, отметил он, противник готов к обороне, использует ранее построенные фортификационные сооружения и шахтные выработки.

«Я думаю, что в ближайшее время, когда сойдет снег, мы приступим к ликвидации промышленной краматорской агломерации, которая включает в себя Дружковку, Славянск и Краматорск. Сегодня наши войска уже напрямую вышли к окраинам, наносит удары ствольной артиллерией по окраинам. Это говорит о том, что мы уже в зоне прямой видимости к этим населенным пунктам», — сказал Матвийчук.

Эксперт пояснил, что Доброполье представляет собой узел с логистическими центрами и дорожными направлениями, которые позволяют российским военным маневрировать и приближаться к населенным пунктам.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ у Доброполья попытались применить в зоне специальной военной операции «картонный» французский колесный танк AMX-10RC. Техника была уничтожена.