Путин охарактеризовал ставших третьими на Играх российских паралимпийцев

Путин назвал героями паралиймпицев РФ, ставших третьими на Играх в Милане

Президент России Владимир Путин охарактеризовал как героев российских паралимпийцев, ставших третьими в общем зачете прошедших Паралимпийских игр, приводит его слова сайт Кремля.

Высказывая особые слова благодарности тренерам спортсменов Путин отметил, что паралимпийцы подтвердили высочайший уровень российской тренерской школы даже в условиях давления и ограничений и без должной соревновательной практики. «Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», — обратился к ним Путин.

19 марта президент России подписал указ о вручении государственных наград паралимпийцам, выступившим на XIV зимних Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Орденов Дружбы удостоены лыжница Анастасия Багиян, горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также лыжник Иван Голубков. Кроме того, награда вручена инструктору-ведущему Сергею Синякину, внесшему вклад в подготовку сборной. Орден Александра Невского получила старший тренер сборной по лыжным гонкам Ирина Громова.

На Паралимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо российская сборная завоевала 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Команда стала третьей в общем зачете.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходила в Милане и Кортина-д`Ампеццо. Россию на ней представляли шесть спортсменов, они соревновались с флагом и гимном.