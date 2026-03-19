12:52, 19 марта 2026Спорт

Российский фигурист объяснил решение выступать за Германию

Фигурист Родин объяснил решение выступать за Германию стремлением к вызовам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российский фигурист Григорий Родин объяснил решение выступать за Германию. Его слова приводит «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что стремится к новым вызовам. Он подчеркнул, что процесс перехода в новую сборную прошел спокойно. Главная цель фигуриста — отобраться на зимние Олимпийские игры 2030 года вместе с партнершей Дарьей Гримм.

О решении Родина стало известно 17 марта. Немецкий союз конькобежцев уже получил соответствующее разрешение от Международного союза конькобежцев. Родин и Гримм будут выступать вместе за Германию со следующего сезона.

Родин является уроженцем подмосковного Одинцово. Ранее он выступал в дуэтах с Анастасией Лукинской, Кристиной Добросердовой и Елизаветой Малеиной.

