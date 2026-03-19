Стало известно о новой фазе войны в Иране

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:02, 19 марта 2026Мир

WSJ: Эскалация атак на энергетические объекты вводит войну с Ираном в новую фазу
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Эскалация атак на энергетические объекты стран Персидского залива вводит войну с Ираном в новую фазу. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Усиление атак на нефтегазовую инфраструктуру Персидского залива выводит американо-израильскую войну с Ираном на новый опасный этап, который грозит усугубить кризис в сфере глобальных поставок энергоносителей», — говорится в материале.

Как отмечает издание, США, которые ранее обещали пресечь нападения на энергетическую инфраструктуру Ирана, были заранее проинформированы о плане и не имели с ним никаких возражений.

По словам американских чиновников, президент США Дональд Трамп одобрил удар, чтобы оказать давление на Иран с целью разблокировки Ормузского пролива. Как заявили чиновники, Трамп считает, что Тегеран получил это послание, и хочет воздержаться от дальнейших ударов по иранской энергетической инфраструктуре. При этом позже американский лидер опроверг утверждение о том, что США заранее знали об атаке Израиля на «Южный Парс».

Ранее стало известно, что арабские правительства были в ярости из-за израильских ударов по объектам иранского газового месторождения «Южный Парс» и неспособности США предотвратить эти атаки. Уточняется, что теперь они «чувствуют, что на них нацелились».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok