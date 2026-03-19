18:52, 19 марта 2026

Тело пропавшего туриста оказалось среди дюн на популярном пляже в Европе

Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: сервис Google Street View

Отдыхающий на популярном пляже в Европе наткнулся на тело пропавшего два месяца назад туриста — оно оказалось в дюнах. Об этом сообщило издание The Sun.

15 марта прохожий сообщил экстренным службам, что увидел человеческие останки на побережье Олд-Ханстантон в Норфолке, Великобритания. Эксперты предположили, что тело принадлежит 61-летнему Виллему Харви, который исчез во время отпуска в этой местности в январе 2026 года.

На данный момент эксперты устанавливают личность найденного мужчины. Однако полиция не сомневается, что останки принадлежат Харви — его семью уведомили о находке. Уточняется, что кончина путешественника не рассматривается как подозрительная.

Ранее останки 30-летнего Михаила Емельянова нашли возле пруда Сой Пхаттанакан в Паттайе, Таиланд. Пропавшего гражданина России запытали до смерти соотечественники.

