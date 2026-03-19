03:00, 19 марта 2026

Тигра-людоеда поймали живьем

В Индии поймали тигра-людоеда, растерзавшего двух человек
Олег Парамонов

Фото: Setta Sornnoi / Shutterstock / Fotodom

В Индии в районе заповедника Пенч поймали тигра, растерзавшего двух человек. Об этом сообщает издание Times of India.

Первое нападение на людей произошло 8 февраля, второе — 20 февраля. Хищник также охотился на домашний скот. Участившиеся нападения напугали жителей деревни Савара и соседних населенных пунктов: люди опасались выходить из домов после заката и требовали выставить патрули на улицах.

Четырехлетнего тигра-людоеда удалось поймать живьем. Для этого отряд быстрого реагирования лесного ведомства и сотрудники ветеринарного лечебного центра устроили засаду возле добычи, которую он припрятал. Когда зверь вернулся к ней, они выстрелили в него дротиком с транквилизатором, погрузили в клетку и в ту же ночь доставили в город Нагпур.

Хищник находится под наблюдением ветеринаров. При осмотре у него обнаружили старую рану.

Ранее в индийском штате Уттаракханд лесная служба поймала тигра-людоеда, который держал в страхе жителей нескольких деревень. Хищника неоднократно замечали возле домов.

