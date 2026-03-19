Трамп на фоне операции против Ирана проведет бой UFC на лужайке Белого дома

16:56, 19 марта 2026

Трамп на фоне операции против Ирана проведет турнир UFC на лужайке Белого дома
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Президент США Дональд Трамп планирует провести турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома на фоне операции против Ирана. Об этом сообщает Axios.

Это событие приурочено к 250-летию независимости США и 80-летию Трампа, обещая стать «самым крутым билетом» с титульными боями и звездами смешанных единоборств (ММА).

Ранее глава UFC Дэйна Уайт рассказал о роли президента США Дональда Трампа в организации турнира промоушена в Белом доме. По словам функционера, глава государства займется утверждением участников турнира.

Турнир UFC White House состоится в США 14 июня 2026 года. Об этом ранее объявил Трамп, который в этот день будет праздновать 80-летие. Кроме того, 14 июня отмечается День флага США. Ожидается, что октагон для проведения турнира установят прямо на лужайке у Белого дома. Окончательный состав бойцов еще неизвестен.

