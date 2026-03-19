Трамп на фоне операции против Ирана проведет бой UFC на лужайке Белого дома

Трамп на фоне операции против Ирана проведет турнир UFC на лужайке Белого дома

Президент США Дональд Трамп планирует провести турнир UFC Freedom 250 на Южной лужайке Белого дома на фоне операции против Ирана. Об этом сообщает Axios.

Это событие приурочено к 250-летию независимости США и 80-летию Трампа, обещая стать «самым крутым билетом» с титульными боями и звездами смешанных единоборств (ММА).

Ранее глава UFC Дэйна Уайт рассказал о роли президента США Дональда Трампа в организации турнира промоушена в Белом доме. По словам функционера, глава государства займется утверждением участников турнира.

Турнир UFC White House состоится в США 14 июня 2026 года. Об этом ранее объявил Трамп, который в этот день будет праздновать 80-летие. Кроме того, 14 июня отмечается День флага США. Ожидается, что октагон для проведения турнира установят прямо на лужайке у Белого дома. Окончательный состав бойцов еще неизвестен.