21:02, 19 марта 2026

Учитель математики разделся догола и отправился гулять по улицам без трусов

В Великобритании учитель математики отправился гулять по улицам без одежды
Олег Парамонов

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В Великобритании учителю математики запретили преподавать после того, как он отправился гулять без одежды в жилом районе. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Эндрю Пикок работал в школе Hetton Academy. 11 ноября 2023 года его заметили посетители паба в городе Хебберн. По их словам, он шел по улице без трусов, но, заметив людей, развернулся и побежал к автомобилю.

На допросе в полиции Пикок назвал себя нудистом. Он объяснил, что заранее убедился в отсутствии поблизости посторонних и лишь после этого разделся догола.

Пикок объяснил, что обычно практикует натуризм в сельской местности, но из-за позднего времени выбрал тихое место на окраине жилого района. В мае 2024 года он уволился из школы.

Комиссия Агентства по регулированию преподавательской деятельности в феврале 2025 года признала доказанными четыре обвинения против Пикока. Теперь ему бессрочно запрещено преподавать в школах, колледжах и детских учреждениях Англии. Подать заявление о пересмотре решения он сможет не ранее 16 февраля 2028 года.

Ранее сообщалось, что в Великобритании жители города Лоустофт в графстве Суффолк ополчились на нудистов за непристойное поведение. При этом сами нудисты на форуме организации «Британский натуризм» заявили, что подобные нападки ущемляют их права.

