15:53, 19 марта 2026Мир

В Иране с иронией отреагировали на уникальное достижение США

Галибаф: Враг ставит цель уничтожить до 500 процентов ракетных установок Ирана
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Израиль и США заявляют, что уничтожили 320 процентов иранских ракетных установок, однако Тегеран продолжает запускать ракеты с высокой интенсивностью. Об этом на странице в соцсети X написал председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Теперь враг ставит перед собой цель уничтожить до 500 процентов из них! Уникальное достижение для вооруженных сил США!» — с иронией заявил он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ни США, ни Израиль больше не способны сбивать ракеты Ирана. По его мнению, у них нет оборонительных ракет, способных сбивать иранские баллистические и крылатые ракеты.

