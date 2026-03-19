В США признали «наркотическую зависимость» от военной мощи

NYT: США переоценивают результаты применения военной силы

Власти США склонны переоценивать политические результаты применения военной силы и недооценивать ее последствия. Об этом заявила профессор Массачусетского технологического института Кейтлин Талмадж, сообщает The New York Times (NYT).

«Воздушная мощь — это любимый наркотик США: мы любим верить, что она может привести к большим политическим и военным результатам, однако исторические данные этого не подтверждают», — отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы уничтожить «Южный Парс», если Иран нанесет удар по Катару. По его словам, в ином случае Вашингтон нанесет удар невиданной ранее мощи по этому месторождению, даже если Израиль будет выступать против.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.