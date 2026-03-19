Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:01, 19 марта 2026Мир

В США признали «наркотическую зависимость» от военной мощи

NYT: США переоценивают результаты применения военной силы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Власти США склонны переоценивать политические результаты применения военной силы и недооценивать ее последствия. Об этом заявила профессор Массачусетского технологического института Кейтлин Талмадж, сообщает The New York Times (NYT).

«Воздушная мощь — это любимый наркотик США: мы любим верить, что она может привести к большим политическим и военным результатам, однако исторические данные этого не подтверждают», — отметила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы уничтожить «Южный Парс», если Иран нанесет удар по Катару. По его словам, в ином случае Вашингтон нанесет удар невиданной ранее мощи по этому месторождению, даже если Израиль будет выступать против.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Альтернативы нет». Зеленский призвал страны ЕС разблокировать пакет поддержки на 90 миллиардов евро ради армии

    Усиление эскалации на Ближнем Востоке обвалило японский рынок акций

    В Госдуме назвали средневековым судилищем решение Польши по делу российского археолога

    Раскрыт арсенал задержанных за покушение на главу совета депутатов Новой Каховки

    В российском городе потрескались дороги после сильного землетрясения

    «Ростех» заявил о хирургической точности реактивного «Торнадо-С»

    Стоимость нового жилья в России посчитали в зарплатах

    Россияне весной массово устремились на один африканский остров

    В США признали «наркотическую зависимость» от военной мощи

    Самого доверенного человека главы российского региона отправили в СИЗО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok