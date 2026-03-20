22:59, 20 марта 2026Мир

Американский подполковник в отставке сделал неожиданное заявление об Иране

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Превосходство в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем будет на стороне Ирана, пока он сохраняет блокаду Ормузского пролива. К такому мнению пришел подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Главной проблемой на данный момент остается блокирование Ормузского пролива и перекрытие значительной части мировых поставок нефти, проходящих через Оманский залив в остальные страны мира», — отметил он.

По мнению эксперта, после трех недель кампании против Тегерана оптимистичные заявления Белого дома не соответствуют реальности. Иранская же сторона успешно выдержала все удары.

Ранее новоизбранный верховный лидер в своем первом обращении к народу заявил, что Иран намерен продолжать «эффективную и беспощадную» оборону и использовать Ормузский пролив как рычаг давления в конфликте с США и Израилем. Также высказывалось мнение, что власти США и Израиля ошиблись, поверив в скорый крах политического режима в Иране.

До этого верховный лидер Ирана предупредил об опасном методе войны, который применяют Штаты и Израиль против Исламской Республики.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    Минпромторг предложил начать ставить отметки на запчасти для машин

    Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях

    На Западе подсчитали прибыль России от конфликта на Ближнем Востоке

    Трамп заявил о победе над Ираном

    Лыжник Коростелев заявил о непонимании Большунова

    Сотрудник ТЦК напал на женщин и попал на видео

    Трамп заявил о возможности дожить до 200 лет

    Evolute поднял цены на одну машину в России

    Американский подполковник в отставке сделал неожиданное заявление об Иране

    Все новости
