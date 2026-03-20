Американский подполковник в отставке сделал неожиданное заявление об Иране

Дэвис: Превосходство в конфликте с США и Израилем будет на стороне Ирана

Превосходство в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем будет на стороне Ирана, пока он сохраняет блокаду Ормузского пролива. К такому мнению пришел подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Главной проблемой на данный момент остается блокирование Ормузского пролива и перекрытие значительной части мировых поставок нефти, проходящих через Оманский залив в остальные страны мира», — отметил он.

По мнению эксперта, после трех недель кампании против Тегерана оптимистичные заявления Белого дома не соответствуют реальности. Иранская же сторона успешно выдержала все удары.

Ранее новоизбранный верховный лидер в своем первом обращении к народу заявил, что Иран намерен продолжать «эффективную и беспощадную» оборону и использовать Ормузский пролив как рычаг давления в конфликте с США и Израилем. Также высказывалось мнение, что власти США и Израиля ошиблись, поверив в скорый крах политического режима в Иране.

До этого верховный лидер Ирана предупредил об опасном методе войны, который применяют Штаты и Израиль против Исламской Республики.