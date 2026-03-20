10:39, 20 марта 2026

Россия стала первой в списке покупателей китайских автомобилей

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Wang Chun / VCG / Visual China Group / ТАСС

По итогам февраля Россия с результатом 855,8 миллиона долларов стала крупнейшим в мире импортером легковых автомобилей из Китая. Об этом со ссылкой на данные таможенной статистики КНР сообщает РИА Новости.

За месяц поставки выросли почти на треть по сравнению с январем (654,9 миллиона долларов), когда у России было только четвертое место.

В первую пятерку также попали Бразилия (690,9 миллиона долларов), Великобритания (626,8 миллиона), Бельгия (502,9 миллиона) и ОАЭ (492 миллиона). Экспорт и Китая в США упал на четверть в месячном выражении — до 145,8 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в том же месяце в самом Китае продажи легковых автомобилей снизились на 15 процентов по сравнению с январем, до 1,8 миллиона единиц.

Между тем в России, как рассказал директор по продажам и маркетингу концерна «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин, начало 2026 года оказалось худшим для авторынка за 20 лет статистических наблюдений.

