23:35, 20 марта 2026Спорт

Боксер Усик приехал на Украину впервые с начала СВО

Владислав Уткин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Боксер Усик приехал на Украину впервые с начала специальной военной операции. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.

39-летний спортсмен приехал в страну вместе с британским боксером Энтони Джошуа. Они станут почетными гостями турнира по боксу в Лесниках, Киевская область.

Турнир начнется 21 марта. Он пройдет под эгидой компании Usyk 17 Promotions.

Ранее Усик заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Украины. Его конкурентом может стать скелетонист Владислав Гераскевич.

    Последние новости

    Спецпредставитель Путина отреагировал на данные о предложении России США

    Неизвестные попытались проникнуть на базу ВМС Британии

    Мелания Трамп обратилась с просьбой к Лукашенко

    Стало известно о странных смертях командного состава ВСУ

    В ВСУ назвали причины отказа от подготовки солдат за рубежом

    Сидни Суини снялась в полупрозрачном боди с вырезом на груди для бренда

    Боксер Усик приехал на Украину впервые с начала СВО

    Минпромторг предложил начать ставить отметки на запчасти для машин

    Ирак объявил форс-мажор на нефтяных месторождениях

    На Западе подсчитали прибыль России от конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
