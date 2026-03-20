Боксер Усик приехал на Украину впервые с начала СВО

Боксер Усик приехал на Украину впервые с начала специальной военной операции. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х.
39-летний спортсмен приехал в страну вместе с британским боксером Энтони Джошуа. Они станут почетными гостями турнира по боксу в Лесниках, Киевская область.
Турнир начнется 21 марта. Он пройдет под эгидой компании Usyk 17 Promotions.
Ранее Усик заявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Украины. Его конкурентом может стать скелетонист Владислав Гераскевич.