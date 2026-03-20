15:55, 20 марта 2026

Европа купит у SpaceX корабль Crew Dragon

Европа купит у компании SpaceX корабль Crew Dragon для миссии на МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Steve Nesius / Reuters

Европейское космическое агентство (ЕКА) купит у компании SpaceX корабль Crew Dragon для пилотируемой миссии на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В рамках миссии ESA Provided Institutional Crew (EPIC) европейская сторона планирует отправить на МКС команду из четырех астронавтов. Их миссия, как ожидается, продлится около месяца, в ней смогут принять участие, вероятно, и партнеры ЕКА. В рамках EPIC агентство планирует провести техническое обслуживание и ремонт систем станции, а также оказать поддержку логистических и грузовых операций МКС.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В августе генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил газете Financial Times, что Европа должна снизить свою зависимость от НАСА в космических программах.

В мае European Spaceflight сообщило, что ЕКА и Индийская организация космических исследований подписали совместное заявление о намерении сотрудничать в области пилотируемых космических полетов.

    Последние новости

    «Был связан с КГБ, как и все». Умер архитектор масштабного раскола украинского православия и давний критик патриарха Кирилла

    Дан прогноз по срокам восстановления поставок энергоресурсов с Ближнего Востока

    Лукашенко высказался о передаче ракет Ирану

    Путин утвердил в России связанный с военными праздник

    Ключевую ставку Банка России могли снизить и сильнее

    Минпромторг России захотел маркировать все автозапчасти

    Расследование дела о жестокой пытке девушек на автомойке завершено

    Стало известно о крушении самолета в Подмосковье

    Пациент больницы захотел развеяться и угнал машину

    Путин высказался о результатах референдума в Казахстане

    Все новости
