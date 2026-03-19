00:39, 20 марта 2026Спорт

ФИФА высказалась об отстранении Израиля от турниров

Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался об отстранении Израиля от турниров. Его слова приводит сайт организации.

«Не следует предпринимать никаких действий. Окончательный правовой статус Западного берега реки Иордан остается нерешенным и крайне сложным вопросом в рамках международного публичного права», — сказал Инфантино.

Ранее ФИФА оштрафовала Израильскую футбольную ассоциацию (IFA) на 150 тысяч швейцарских франков за оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры, а также дискриминацию и расистские оскорбления. Кроме того, IFA должна будет вывесить плакаты «Футбол объединяет мир — нет дискриминации» на следующих трех домашних матчах национальной команды под эгидой ФИФА и направить треть штрафа на реализацию плана действий по борьбе с дискриминацией и предотвращению повторных инцидентов.

Также Инфантино высказался об участии сборной Ирана на ЧМ-2026. Он заявил, что ожидает от иранцев, что они проведут все свои матчи на территории США согласно текущему расписанию турнира.

