21:54, 19 марта 2026Спорт

Президент ФИФА понадеялся на участие сборной Ирана в чемпионате мира по футболу

Президент ФИФА Инфантино понадеялся на участие сборной Ирана в ЧМ по футболу
Владислав Уткин

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Инфантино понадеялся на участие сборной Ирана в чемпионате мира-2026 по футболу. Его слова приводит сайт ФИФА.

«ФИФА ожидает, что все команды, участвующие в чемпионате мира, будут соревноваться в духе честной игры и взаимного уважения. У нас есть расписание, скоро мы утвердим 48 команд, и хотим, чтобы турнир прошел в соответствии с графиком», — сказал Инфантино.

Президент Иранской федерации футбола Мехди Тадж заявил о бойкоте США, однако исключил отказ от участия в чемпионате мира. Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали подчеркнул, что нет условий, позволяющих сборной страны участвовать в чемпионате мира 2026 года. Причиной он назвал атаку США на бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

Иран попал в группу G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией: два матча в Лос-Анджелесе, один — в Сиэтле. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

