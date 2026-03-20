Захарова назвала уехавшего журналиста «киевскорежимным нюхачом» за один жест

Захарова высмеяла журналиста Киселева за странные манипуляции с трубочкой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на скандальное видео с уехавшим на Украину журналистом Евгением Киселевым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на кадры, где он ведет беседу с журналистом-международником Сергеем Жирновым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В момент, когда его собеседник вел монолог, Киселев совершил манипуляции, схожие с попыткой употребить наркотики. Подтвердить подлинность видео не представляется возможным.

«Такой бред, который несет это отъехавшее инагентство, можно придумывать только под дозой. А вот и она. Встречайте — очередной киевскорежимный нюхач», — высмеяла Захарова действия Киселева.

Она напомнила, что ранее в употреблении наркотиков на Украине заподозрили президента Франции Эммануэля Макрона, и предположила, что действия журналиста могут объяснить как «соломинка для газировки не в то горло проскользнула». «Дарю версию: тест на ковид в домашних условиях», — посмеялась Захарова.

Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, употребляет кокаин — именно поэтому он демонстрирует смелость и ведет себя «как бессмертный». Она пояснила, что, по словам знающих людей, этот наркотик имеет такой эффект.