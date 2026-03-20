Лыжник Коростелев заявил о непонимании Большунова

23:17, 20 марта 2026

Лыжник Коростелев: Могу понять Большунова как спортсмена, но как человека — нет
Владислав Уткин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лыжник Савелий Коростелев заявил, что он не понимает Александра Большунова и не общается с ним. Его слова приводит ТАСС.

«Здороваюсь ли и общаюсь ли с Большуновым? Нет. Его поведение и срывы? Я могу понять его как спортсмена, но как человека — нет», — сказал спортсмен.

Коростелев принимал участие в зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д`Ампеццо. Его лучшим результатом стало четвертое место в скиатлоне. Большунов не попал на Игры, так как ему не предоставили нейтральный статус.

В конце ноября 2025 года после финиша второго полуфинального забега спринта свободным стилем на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2025/2026 в Кировске Большунов умышленно травмировал соперника Александра Бакурова. Трехкратного олимпийского чемпиона по итогам этого эпизода дисквалифицировали.

