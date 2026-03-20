12:03, 20 марта 2026МирЭксклюзив

Названы перспективы Орбана после требований к ЕС по кредиту Украине

Юлия Сычева
Фото: Marton Monus / Reuters

За Украиной стоит весь Евросоюз, а Венгрия одна ничего не сможет сделать, кроме того, президент Владимир Зеленский действует по плану США, а значит, не пойдет навстречу Будапешту, считает политолог и военный эксперт Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для Будапешта недостаточно просто восстановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Киев должен предоставить гарантии, что блокада не повторится в будущем.

Глазунов отметил, что США направляют всю деятельность Зеленского, и запрет на поставки российских нефти и газа в Европу является американским проектом. Поэтому, по его мнению, Венгрию никто не поддержит, кроме соседей, которые тоже получали энергоресурсы из России.

«То, что планирует Венгрия, вряд ли получится, что очень жаль, потому что Будапешт поддерживает окончание войны и мирные инициативы России. У Орбана будут большие проблемы с переизбранием. Я думаю, что вопрос о его замене уже решается, потому что никто не позволит, чтобы член Евросоюза поддерживал Россию, а значит, не нужно ждать, что канал "Дружба" запустится и в Европу потекут энергоресурсы», — сказал политолог.

Ранее стало известно, что конфликт между Орбаном и Зеленским в открытую проявился на прошедшем саммите Евросоюза. Сообщается, что после того, как украинский лидер появился на размещенных на столах лидеров ЕС экранах, Орбан встал со своего места и ушел на задний ряд, откуда «с презрением наблюдал» за его выступлением.

