15:57, 20 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали обвинения Мерца в адрес Орбана

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Обвинения канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что он нанес ущерб Европейскому союзу (ЕС), являются одиозными, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Мерц заявил о том, что, отказавшись снять вето с кредита для Украины, венгерский лидер нарушил принцип лояльности между государствами-членами, а также «подорвал способность Европейского союза действовать» и нанес ущерб репутации ЕС.

«Говорить о репутации Евросоюза сложно, потому что репутация эта давно-давно утеряна. Венгрия защищает интересы своей страны, и эти интересы противоречат позиции некоторых европейских стран, которые состоят в лагере войны и продолжают свою бездумную политику, направленную на разрушение как их стран, так и Евросоюза в целом», — высказался депутат.

Сегодня все больше стран с пониманием смотрят на Венгрию, тем более на фоне ближневосточного кризиса, который приводит к энергетическому кризису во всем мире, отметил он.

«Европейцы говорят и о грядущем продовольственном кризисе в их странах. Все это будет приводить к очень тяжелым последствиям для европейских стран. Некоторые руководители пытаются блокировать этот кредит, который обязательно закончится дефолтом Украины и негативно повлияет на европейские страны. Здесь абсолютно можно понять Орбана, который защищает интересы венгров», — добавил Чепа.

До этого стало известно, что несколько стран ЕС заблокировали решение объединения о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Странами, которые пошли против большинства, стали Венгрия и Словакия.

