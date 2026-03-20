Помогавшего студентам покупать оценки россиянина нашли в Китае

09:14, 20 марта 2026

Китай экстрадирует в Россию посредника, помогавшего студентам покупать оценки
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал «Генпрокуратура России»

Китай выдаст России Асламбека О., который помогал российским студентам покупать оценки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Генеральной прокуратуре России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Ранее он скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Китая, после чего Генпрокуратура России направила запрос об экстрадиции. Запрос удовлетворили.

В сопровождении сотрудников ФСИН и НЦБ Интерпола МВД России фигурант будет доставлен в Москву для привлечения к уголовной ответственности.

По версии следствия, с 2020 по 2023 год мужчина выступал связующим звеном между студентами и должностными лицами подмосковного филиала одного из московских вузов. За вознаграждение он передавал взятки преподавателям, которые за деньги обеспечивали студентам допуск к сессии, проставляли зачеты и даже «помогали» защитить дипломы без фактического прохождения испытаний.

Ранее сообщалось, что Греция экстрадирует в Россию разыскиваемого за злоупотребления генерального директора «Связьстройсервиса» Владимира Демихова.

