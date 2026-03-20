Работавший на Олимпиаде-2026 судья объяснил неудачу Петросян на Играх

Работавший на ОИ-2026 судья объяснил неудачу Петросян на Играх недостатком опыта

Работавший на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии нидерландский судья Йерун Принс объяснил неудачное выступление российской фигуристки Аделии Петросян. Об этом сообщает РИА Новости.

Рефери показалось, что россиянка была слишком взволнованна. «К тому же ставка на четверной тулуп не сработала. Конечно, дело в недостатке международного опыта», — заявил Принс.

Ранее Петросян рассказала о переживаниях после Олимпиады. «Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально», — отметила россиянка.

На зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д`Ампеццо 18-летняя Петросян заняла шестое место. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла.