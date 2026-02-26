Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
23:24, 26 февраля 2026Спорт

Российская фигуристка Петросян рассказала о своих переживаниях после Олимпиады

Фигуристка Петросян: Не понимаю свои возможности, просто встаю на коньки и еду
Владислав Уткин
Российская фигуристка Аделия Петросян

Российская фигуристка Аделия Петросян. Фото: РИА Новости

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о переживаниях после Олимпиады. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально. Я не ставлю цели и не понимаю пока свои возможности. Просто надеваю коньки и еду дальше», — отметила Петросян.

На зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине д`Ампеццо 18-летняя россиянка заняла шестое место. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла.

В ближайшее время спортсменка выступит на Гран-при России. Соревнования пройдут с 4 по 9 марта в Челябинске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кричала и звала маму». Пропавшую в Смоленске школьницу нашли с двумя мужчинами. Похититель следил за ней почти полгода

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске появилось в сети

    Захарова оценила планы Франции по передаче Украине ядерной бомбы

    Стало известно о ссорах Ани Лорак с мужем

    Российская фигуристка Петросян рассказала о своих переживаниях после Олимпиады

    Буданов сделал резкое заявление о территориях

    Россиянка предложила губернатору купить ее дом в зоне обстрелов

    Появились детали похищения 9-летней девочки в Смоленске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok