Российская фигуристка Петросян рассказала о своих переживаниях после Олимпиады

Фигуристка Петросян: Не понимаю свои возможности, просто встаю на коньки и еду

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о переживаниях после Олимпиады. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально. Я не ставлю цели и не понимаю пока свои возможности. Просто надеваю коньки и еду дальше», — отметила Петросян.

На зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортине д`Ампеццо 18-летняя россиянка заняла шестое место. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла.

В ближайшее время спортсменка выступит на Гран-при России. Соревнования пройдут с 4 по 9 марта в Челябинске.