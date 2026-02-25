Реклама

17:21, 25 февраля 2026Спорт

Стали известны дальнейшие планы фигуриста Гуменника

Фигурист Гуменник выступит в финале Гран-при России-2026 в Челябинске
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стали известны дальнейшие планы российского фигуриста Петра Гуменника. Он выступит в финале Гран-при России-2026. Об этом сообщает Sport24.

«После возвращения из Италии Гуменник начнет подготовку к финалу Гран-при. В Челябинске через несколько недель он будет выступать», — сказала тренер спортсмена Вероника Дайнеко.

Финал Гран-при России пройдет с 4 по 9 марта. Помимо Гуменника, в соревнованиях примет участие Аделия Петросян, также выступавшая на прошедших Олимпийских играх.

Гуменник участвовал в Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где по итогам короткой и произвольной программ в мужском одиночном катании занял шестое место. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.

