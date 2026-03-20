Раскрыта уступка лидеров ЕС Орбану по кредиту Украине

Politico: Лидеры ЕС на саммите предложили Орбану компромисс по кредиту Украине

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) на прошедшем саммите ЕС предложили премьер-министру Венгрии Виктору Орбану компромисс по кредиту Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

Как утверждается, в случае согласия Орбана на предоставление кредита Евросоюз был готов воздержаться от выделения средств Киеву до тех пор, пока не возобновятся поставки нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия заблокировали решение ЕС о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. За итоговое коммюнике саммита проголосовали 25 из 27 стран объединения.

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль грубо угрожал Венгрии за отказ разблокировать кредит для Киева.