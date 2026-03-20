Россиянку оштрафовали на миллионы рублей за продажу поддельной косметики известного бренда

Продававшую поддельную косметику дагестанку оштрафовали на миллионы рублей

Дагестанская бизнесвумен Шейхахмедова почти год торговала поддельной косметикой известного российского бренда Vivienne Sabo и получила многомиллионный штраф. Информацию публикует Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, с марта 2024 по март 2025 россиянка продавала туши, помады и другие косметические средства через маркетплейс. Правообладатель, в свою очередь, сделал контрольную закупку, сохранил карточки товара, записал видео, а затем обратился в суд за двойной компенсацией.

Однако россиянка на процесс не пришла и не прокомментировала ситуацию. В результате суд умножил оборот продаж в два раза, добавив к этой сумме штраф. Итоговая сумма выплаты Шейхахмедовой бренду составила более трех миллионов рублей без учета расходов на судебный процесс.

Ранее в марте суд отказал россиянину в бесплатной пицце на сто лет за татуировку. Москвич Дмитрий Мезенцев участвовал в рекламной акции «Доминос навсегда», согласно которой первые 350 человек, набившие татуировку с логотипом Domino's, получали сертификат на 100 промокодов на пиццу ежегодно на протяжении 100 лет.