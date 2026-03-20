13:22, 20 марта 2026

Россиянку оштрафовали на миллионы рублей за продажу поддельной косметики известного бренда

Екатерина Ештокина
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Дагестанская бизнесвумен Шейхахмедова почти год торговала поддельной косметикой известного российского бренда Vivienne Sabo и получила многомиллионный штраф. Информацию публикует Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, с марта 2024 по март 2025 россиянка продавала туши, помады и другие косметические средства через маркетплейс. Правообладатель, в свою очередь, сделал контрольную закупку, сохранил карточки товара, записал видео, а затем обратился в суд за двойной компенсацией.

Однако россиянка на процесс не пришла и не прокомментировала ситуацию. В результате суд умножил оборот продаж в два раза, добавив к этой сумме штраф. Итоговая сумма выплаты Шейхахмедовой бренду составила более трех миллионов рублей без учета расходов на судебный процесс.

Ранее в марте суд отказал россиянину в бесплатной пицце на сто лет за татуировку. Москвич Дмитрий Мезенцев участвовал в рекламной акции «Доминос навсегда», согласно которой первые 350 человек, набившие татуировку с логотипом Domino's, получали сертификат на 100 промокодов на пиццу ежегодно на протяжении 100 лет.

