Российскую модель зрелого возраста без макияжа прозвали Памелой Андерсон в сети

Российскую модель Диану Денишеву без макияжа прозвали Памелой Андерсон в сети. Ролик опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Блогерша зрелого возраста с никнеймом ledi_diana111 предстала перед камерой в естественном виде, демонстрируя возрастные изменения в виде мимических морщин. При этом она распустила светлые волосы. Затем визажист нанесла манекенщице макияж и запечатлела результат.

Пользователей сети восхитила природная красота модели, о чем они написали в комментариях под постом. «Я вначале подумала, что это Памела Андерсон», «Это просто возмутительно красиво!», «Как можно так красиво постареть?», «Она так прекрасна, что хочется плакать», «Что-то между 25 и 70», «Я слепла от красоты этой девушки», — восторгались они.

В феврале звездный стилист назвал женщинам старше 30 лет визуально старящие прически. Густав Фуше из Лондона посоветовал женщинам отказаться от короткой и рваной челки, а также не перекрашиваться в слишком теплый блонд.