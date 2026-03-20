Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:15, 20 марта 2026

«Ростех» перечислил цели «Панциря»

«Ростех»: Комплексы «Панцирь» сбивают практически все виды ракет и дронов ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» способны сбивать практически все виды ракет и дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Цели комплексов перечислила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

«ЗРПК "Панцирь-С" ежедневно подтверждает свои характеристики в ходе боевой работы. Комплекс перехватывает практически всю номенклатуру средств воздушного нападения противника», — говорится в сообщении.

Там отметили, что «Панцири» успешно сбивали различные беспилотники, баллистические ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) и управляемые снаряды систем High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) производства США. Кроме того, на счету российских ЗРПК перехват крылатых ракет Storm Shadow и «Фламинго», а также противорадиолокационных High-speed Anti-Radiation Missile (HARM).

Самоходный «Панцирь-С» построен на полноприводном шасси КамАЗ-6560. Машина несет пару двуствольных пушек 2А38М калибра 30 миллиметров и зенитные управляемые ракеты нескольких типов.

Ранее в марте Министерство обороны России сообщило, что малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800 «Каракурт» провел испытательную стрельбу из «Панциря-М» в Балтийском море. Корабельный ЗРПК успешно перехватил ракету-мишень.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Чак Норрис. Он был символом крутизны и легендой поп-культуры

    Трамп заявил о возможности завершения конфликта с Ираном «прямо сейчас»

    Отдыхавшего на Бали туриста задержали за прогулку в День тишины

    В России собрались окончательно подвести черту под высокой инфляцией

    Выпуск боеприпасов в России увеличили в 22 раза

    Россиянам раскрыли секрет весеннего равноденствия

    Подозрительных банковских операций в России стало меньше

    «Спартак» оштрафовали по итогам матча с «Зенитом»

    В России отреагировали на обвинения Орбана в адрес Украины

    Трамп объяснил отказ НАТО помочь США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok