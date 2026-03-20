«Ростов» может отменить поездку на матч с «Пари НН»

«Ростов» может отменить поездку на матч 23-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН». Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Отмечается, что у желто-синих нет денег на поездку в Нижний Новгород. У клуба нет доступа к собственному бюджету, а счета арестованы из-за долгов. Также стало известно, что спонсор клуба, компания «Ростсельмаш» приостановит выплаты из-за текущей экономической ситуации.

Кроме того, у дублирующей команды не были оплачены сборы в Крыму. Ее футболисты уже третий месяц не получают зарплату.

«Молодежка "Ростова" отправилась на игру в Питер также на автобусе. Только без гостиницы в городе на Неве. Компания-оператор отказывается бронировать места без оплаты», — говорится в публикации Карпова.

Сейчас «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 22 очка в 21 матче.