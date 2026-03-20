Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:31, 20 марта 2026Спорт

«Ростов» может отменить поездку на матч с «Пари НН»

«Ростов» может отменить поездку на матч 23-го тура РПЛ с «Пари НН»
Владислав Уткин

Фото: РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Ростов» может отменить поездку на матч 23-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН». Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Отмечается, что у желто-синих нет денег на поездку в Нижний Новгород. У клуба нет доступа к собственному бюджету, а счета арестованы из-за долгов. Также стало известно, что спонсор клуба, компания «Ростсельмаш» приостановит выплаты из-за текущей экономической ситуации.

Кроме того, у дублирующей команды не были оплачены сборы в Крыму. Ее футболисты уже третий месяц не получают зарплату.

«Молодежка "Ростова" отправилась на игру в Питер также на автобусе. Только без гостиницы в городе на Неве. Компания-оператор отказывается бронировать места без оплаты», — говорится в публикации Карпова.

Сейчас «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 22 очка в 21 матче.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok