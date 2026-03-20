«Спартак» оштрафовали по итогам матча с «Зенитом»

«Спартак» оштрафовали после матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» из-за болельщиков

«Спартак» оштрафовали после матча 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» из-за поведения болельщиков. Об этом сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Красно-белые оштрафованы на 100 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений. Еще 30 тысяч штрафа москвичи получили за «иные нарушения регламента».

Кроме того, главного тренера красно-белых Хуана Карседо оштрафовали на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. «Зенит», в свою очередь, заплатит 15 тысяч рублей из-за того, что его болельщики скандировали оскорбительные речевки.

«Зенит» победил в том матче со счетом 2:0. Сейчас команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, у нее 45 очков после 21 матча. «Спартак» идет на шестой позиции, отставая от петербуржцев на десять баллов.