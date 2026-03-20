17:25, 20 марта 2026Спорт

Стали известны даты проведения матчей финала Пути РПЛ Кубка России

Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стали известны даты проведения матчей финала Пути Российской Премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу. Об этом сообщает Telegram-канал турнира.

В финале между собой сойдутся московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч пройдет 8 апреля в Москве, ответная игра состоится 7 мая в Краснодаре.

Ранее эти коллективы остановили на турнирном пути «Спартак» и ЦСКА. В обоих двухматчевых противостояниях будущие соперники выиграли с общим счетом 5:3.

Таким образом, ЦСКА и «Спартак» перешли в Путь регионов. Там армейцы сыграют с «Крыльями Советов», а красно-белые померятся силами с «Зенитом». Матчи пройдут в Самаре и Санкт-Петербурге 7 апреля.

