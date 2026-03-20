Стало известно о поражении группы старших офицеров ВСУ «Геранями»

Группа старших офицеров попала под удар «Гераней» под Днепропетровском

Российские военные нанесли удар по железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области с помощью дронов-камикадзе «Герань». Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в прибывшей группе Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли быть высокопоставленные офицеры, поскольку для эвакуации пришлось задействовать вертолеты.

Через железнодорожный узел Синельников идет снабжение группировок ВСУ в Запорожье и под Красноармейском.

Еще один удар «Геранью» пришелся в ферму на окраине Васильковки, которую украинские военные приспособили под гараж.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удары «Геранями» по Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской областям.