Мирошник: Боец ВСУ Вовченко расстрелял колонну мирных жителей Курской области

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Вовченко расстрелял колонну мирных жителей в Курской области. Видео с его признаниями РИА Новости передал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Инцидент произошел в селе Теткино весной 2025 года. По словам украинского военнослужащего, вместе с ним были еще два бойца. Заметив гражданские автомобили, они доложили об этом командованию. После этого им дали приказ открыть огонь по машинам.

Уточняется, что в колонне было около 15-20 женщин и мужчин. По словам Вовченко, командование ВСУ знало, что граждане были безоружными.

Когда украинские бойцы начали расстрел автомобилей, некоторые люди попытались уехать. Всего тогда было убито более 10 мирных граждан. После этого солдаты ВСУ скрылись в лесополосе.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин объявил благодарности и наградил медиков из Курской области. Их получили 14 врачей и медсестер за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.