05:01, 20 марта 2026

Крокодил растерзал сына на глазах у отца

В Малайзии крокодил растерзал мужчину, ловившего креветок
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: McPHOTO/ B. Leitner / www.imago-images.de / Globallookpress.com

В Малайзии крокодил растерзал 28-летнего мужчину на глазах у его отца. Об этом сообщает малайзийское издание The Star.

Инцидент произошел вечером во вторник, 17 марта. Мохд Райян Абдулла ловил креветок с помощью сети в реке у деревни Сегалиуд в штате Сабах. Рептилия набросилась на него и утащила под воду. Свидетелем нападения стал отец пострадавшего.

Спасательная группа прибыла на место происшествия примерно через час после вызова и немедленно приступила к поискам. К утру среды пропавшего рыбака так и не нашли.

Ранее в малайзийском штате Саравак в брюхе крокодила нашли человеческие останки. Специалисты предполагают, что останки принадлежат 21-летнему мужчине, который пропал после купания в реке.

