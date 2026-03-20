12:01, 20 марта 2026

Торговый гигант уволил больше трети сотрудников

CNBC: Alibaba сократила численность персонала примерно на 34 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Thomas Peter / Reuters

В 2025 году китайская компания Alibaba Group сократила численность персонала примерно на 34 процента, так как продала часть розничного офлайн-бизнеса и при этом сделала ставку на искусственный интеллект. Об этом сообщил канал CNBC.

По итогам декабря прошлого года количество работающих на этого гиганта оценивалось в 128 197 человек. Год назад речь шла о 194 320 сотрудниках. При этом, как показал опубликованный 19 марта отчет о доходах, прибыль компании упала на 67 процентов. В пятницу, 20 марта, акции Alibaba Group на Гонконгской фондовой бирже подешевели на шесть процентов.

Канал подчеркнул, что в последние годы Alibaba неуклонно сокращает численность персонала. Она стремится стать компанией, предоставляющей полный спектр услуг в области искусственного интеллекта от производства полупроводников до вычислительных систем.

В первой половине февраля стало известно, что США включили Alibaba в список компаний, поддерживающих китайскую армию. Прямых санкций за этим не последовало, однако это стало предупреждением инвесторам. Кроме того, в данный перечень вошли Baidu и BYD.

    Последние новости

    «Не сдержал своего слова». На премьера Венгрии обрушились с резкой критикой после его решения по Украине. Что он сделал?

    Волочкова рассказала о поддержке от уехавшей из России Пугачевой

    В Госдуме объяснили законопроект о защите россиян за границей с помощью армии

    В Crimson Desert заметили толстых котов

    Голикова предупредила об угрозе эпидемии

    Российский турист описал День тишины на Бали словами «ели с телефонными фонариками»

    В России резко подешевели новые отечественные электромобили

    Умерла жена Олега Басилашвили

    Немецкий дипломат сбил курьера в российском городе и скрылся с места ДТП

    Женщина узнала пароль от криптокошелька мужа и похитила биткоины на 15 миллиардов рублей

    Все новости
