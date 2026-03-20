Торговый гигант уволил больше трети сотрудников

CNBC: Alibaba сократила численность персонала примерно на 34 процента

В 2025 году китайская компания Alibaba Group сократила численность персонала примерно на 34 процента, так как продала часть розничного офлайн-бизнеса и при этом сделала ставку на искусственный интеллект. Об этом сообщил канал CNBC.

По итогам декабря прошлого года количество работающих на этого гиганта оценивалось в 128 197 человек. Год назад речь шла о 194 320 сотрудниках. При этом, как показал опубликованный 19 марта отчет о доходах, прибыль компании упала на 67 процентов. В пятницу, 20 марта, акции Alibaba Group на Гонконгской фондовой бирже подешевели на шесть процентов.

Канал подчеркнул, что в последние годы Alibaba неуклонно сокращает численность персонала. Она стремится стать компанией, предоставляющей полный спектр услуг в области искусственного интеллекта от производства полупроводников до вычислительных систем.

В первой половине февраля стало известно, что США включили Alibaba в список компаний, поддерживающих китайскую армию. Прямых санкций за этим не последовало, однако это стало предупреждением инвесторам. Кроме того, в данный перечень вошли Baidu и BYD.