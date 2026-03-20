Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:01, 20 марта 2026Мир

Трамп объяснил отказ НАТО помочь США

Трамп: НАТО не помогает США с Ормузским проливом из-за слабости альянса
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

НАТО не помогает США в ситуации с Ормузским проливом из-за слабости альянса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Они знают, что мы сделаем это за них», — отметил Трамп, комментируя отказ союзников Вашингтона обеспечить безопасность прохода танкеров в проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить свои военные корабли в Ормузский пролив.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok