Трамп объяснил отказ НАТО помочь США

Трамп: НАТО не помогает США с Ормузским проливом из-за слабости альянса

НАТО не помогает США в ситуации с Ормузским проливом из-за слабости альянса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Они знают, что мы сделаем это за них», — отметил Трамп, комментируя отказ союзников Вашингтона обеспечить безопасность прохода танкеров в проливе.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить свои военные корабли в Ормузский пролив.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.